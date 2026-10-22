В Красноярском крае медведи остаются бодрствующими из-за теплой погоды и отсутствия снега. Министерство природных ресурсов и гидрометеослужба сообщили, что октябрь был аномально теплым, что задерживает начало спячки и ведет к выходу медведей к населенным пунктам.