На левом берегу Астрахани вновь отключат холодную воду, а где-то ещё и горячую

«Астрводоканал» продолжает выключать холодную воду жителям левобережной части города. С 22 часов 13 октября до 16 часов 14 октября в Кировском, Советском и Ленинском районах вновь будет произведена полная остановка левобережных очистных сооружений водопровода и водозаборных очистных сооружений микрорайона Бабаевского.