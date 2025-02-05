Гигантский завод Toyota за $14 млрд начинает работу: он будет поставлять аккумуляторы для американских машин

Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC), первый собственный завод Toyota по производству аккумуляторов за пределами Японии, уже готов начать производство и в апреле начнет поставки аккумуляторов для североамериканских электромобилей.
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