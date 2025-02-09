Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Все это хорошо организованные и оплаченные диверсии. Бдительнее надо быть.Совпадение с авар...
  • Анатолий Страшко
    Эксперды диванные типа Немо, прекратите истерить и запугивать. Специалисты знают что является причиной аварий танкеро...Совпадение с авар...
  • Александр
    А падение самолётов в США?А вот это " К примеру, телеграм-канал "Insider-T" утверждал, что российские танкеры, которы...Совпадение с авар...

Российский военный рассказал о финальном бое за Дзержинск

Российский военный рассказал о финальном бое за Дзержинск

Российские военные атаковали противника в Дзержинске на четырех БМП с десантом, прорвали первую линию обороны, подвели подкрепления, затем продолжили активные боевые действия, рассказал Иван Шульга, командир одного из взявших город под контроль подразделений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх