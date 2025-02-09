Российский военный рассказал о финальном бое за Дзержинск

Российские военные атаковали противника в Дзержинске на четырех БМП с десантом, прорвали первую линию обороны, подвели подкрепления, затем продолжили активные боевые действия, рассказал Иван Шульга, командир одного из взявших город под контроль подразделений.
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