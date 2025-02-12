Россия обновила предложение Индии по вертолетам Ка-226Т с двигателем ВК-650В

Их оборудовали новейшим двигателем Россия обновила свое предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т: теперь они оснащены новым двигателем ВК-650В, рассказал РИА Новости генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
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