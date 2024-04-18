Юрий Бардаш рассказал, как Верка Сердючка сблизилась с Зеленским

Казалось бы, еще совсем недавно известный украинский артист Андрей Данилко, прославившийся за счет образа Верки Сердючки, собирал огромные залы в нашей стране и получал гигантские гонорары за выступления.
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