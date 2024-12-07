Очертания «плана Кэллога» по украинскому кризису: в таком виде он невыполним

При этом нет оснований избегать переговоров с новой администрацией США с целью доведения позиции Москвы Назначение Кэллога спецпредставителем Трампа по Украине дало основания повнимательнее присмотреться к его предложениям по выходу из украинского кризиса, которые, скорее всего, лягут в основу официального плана США.