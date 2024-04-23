В ГД предложили изменить правила оформления производственной травмы

В Госдуме РФ предложили возмещать гражданам с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) затраты на лечение и реабилитацию после производственной травмы не только в учреждениях, подведомственных страховым компаниям, но и в прочих медицинских организациях.
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