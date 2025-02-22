Решение покинуть российский рынок стоило западным брендам порядка $14 млрд

Общие потери крупных западных компаний, покинувших российский рынок, составили порядка $13,6 млрд. Наиболее ощутимые убытки понесли организации, работавшие в сфере алкогольно-табачной продукции и фастфуда.
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