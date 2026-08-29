«Ахмат» примет «Крылья Советов» в 6-м туре РПЛ. Начало матча – в 20:00

« Ахмат » примет « Крылья Советов » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ . Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.
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