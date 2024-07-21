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Геращенко: Киев молчит после высказываний Джонсона о членстве в ЕС

Геращенко: Киев молчит после высказываний Джонсона о членстве в ЕС

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале выразила обеспокоенность молчанием украинских властей после заявлений бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории.

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