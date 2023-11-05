Российская теннисистка Звонарева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд в воскресенье, 5 ноября, обыграла американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Канкуне.