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Царьград

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SOMO увеличила экспорт нефти Ирака до 2,34 млн баррелей в сутки

SOMO увеличила экспорт нефти Ирака до 2,34 млн баррелей в сутки

Иракская компания SOMO преодолевает кризис Ормузского пролива, увеличив экспорт нефти до 2,34 млн баррелей в сутки.

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