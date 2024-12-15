Ученые: лед в Арктике не исчезнет до середины века

Условия будут примерно такими же, как сейчас Исчезновения ледяного покрова в Арктике, ожидаемого к середине века, не произойдет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
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