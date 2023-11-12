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Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

Автор: Сергей Миркин  В американском издании Time вышла большая статья о Владимире Зеленском. В публикации вырисовывается нелицеприятный образ украинского лидера.

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Комментарии
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фарид сабиров
МуМуКа специфическая уже не поможет , вернуться к реальности придется и очень жестко. Хотя своих карманных сволочей америкашки еще живым ни кому не отдавали , они как правило удивительным образом просто сами себе в голову стреляли , кто то даже 3-4 раза
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5 час.
Игорь Кузнецов
Можно согласится что Израиль &quot;родила филантропия СССР&quot;. Не знаю из каких соображений Сталин выступил в защиту плана разделения земель бывшего протектората Англии. К февралю 1947 года, когда Великобритания передала вопрос о рассмотрении палестинской проблемы в ООН, на Ближнем Востоке все государства имели независимость. Лишь одна Палестина по-прежнему оставалась под британским мандатом. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение создать Специальную комиссию ООН по Палестине (UNSCOP; создана 13 мая 1947 г.), в состав которой вошли одиннадцать представителей нейтральных государств (Канада, Чехословакия, Нидерланды, Гватемала, Перу, Швеция, Уругвай, Иран, Индия, Югославия и Австралия). ... Но нам сейчас не следует &quot;совершить АКТ милосердия&quot; в отношении Израиля. Нейтральная позиция с осуждением насилия и терроризма - самая верная политика в этом регионе. Пусть арабские и мусульманские страны сами решают как быть дальше.
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4 час.
с
саша
&quot;...начинают понимать..&quot;, сколько десятков лет нужно еще чтобы переросло в твердое осознание?
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17 мин.

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