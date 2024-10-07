Глава Архангельска отчитал ТГК-2 за холодные батареи

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября, ФедералПресс. Глава Архангельска Дмитрий Морев раскритиковал работу ТГК-2. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что от управляющих компаний поступает множество жалоб на низкое давление и температуру теплоносителя.