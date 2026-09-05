Актриса Натали Портман родила третьего ребенка в Париже

Актриса Натали Портман стала матерью в третий раз. Об этом сообщает People.45-летняя Натали Портман родила в одной из больниц в Париже.
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Поздравляю! А это хто?