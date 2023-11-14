В ФСБ заявили, что предотвратили теракт в административном здании в Челябинске

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в одном из административных зданий Челябинска, который, предварительно, планировал устроить "сторонник идеологии украинской националистической организации".
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