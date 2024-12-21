Писториус: пока конфликт не завершится, на Украине не будет немецких солдат

Пока текущий конфликт не завершится, на Украине не будет немецких солдат. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус, который стал собеседником медиагруппы Funke.
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