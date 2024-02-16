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«Мои подруги ломают кровати»: Шаляпин щегольнул бурной личной жизнью

«Мои подруги ломают кровати»: Шаляпин щегольнул бурной личной жизнью

Певец Прохор Шаляпин раскрыл интимные подробности многочисленных романов. На одном из YouTube-шоу дамский угодник признался, что его личная жизнь настолько бурная, что зачастую ему приходиться чинить кровать.

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