«Мои подруги ломают кровати»: Шаляпин щегольнул бурной личной жизнью

Певец Прохор Шаляпин раскрыл интимные подробности многочисленных романов. На одном из YouTube-шоу дамский угодник признался, что его личная жизнь настолько бурная, что зачастую ему приходиться чинить кровать.
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