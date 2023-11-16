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Из-за крупного долга по кредитам житель Кубани лишился иномарки

Из-за крупного долга по кредитам житель Кубани лишился иномарки

Неплательщик был выявлен в Кореновске.В Кореновске сотрудники ДПС выявили злостного неплательщика. Автоинспекторам удалось с помощью системы розыска автомобилей «Паутина» установить Daewoo Lacetti – иномарка числилась как автомобиль должника.

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