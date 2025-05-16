Умеров: встречу Путина и Зеленского обсудили на переговорах в Стамбуле

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Перспектива проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским стала одной из тем обсуждения на сегодняшних переговорах между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле.
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