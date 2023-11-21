Новая категория заемщиков появится в России в следующем году

Весной 2024 года будет выделена отдельная категория заемщиков, своего рода промежуточная между банками и МФО, с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, но по более высоким ставкам, чем в среднем на рынке, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.