«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Спецназ «Ахмат» уничтожил говоривших на немецком языке наемников в зоне СВО, заявил в эфире «Соловьев Live» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
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