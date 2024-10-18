Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО

«Визг стоял»: Алаудинов раскрыл подробности уничтожения немецких наемников в зоне СВО

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Спецназ «Ахмат» уничтожил говоривших на немецком языке наемников в зоне СВО, заявил в эфире «Соловьев Live» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Хорошо, видать, &quot;Ахмат&quot; трепал эту немчуру, раз ВИЗЖАЛИ!! Так держать, ребята!! ......МОЛОДЦЫ!!! ...И- ХРАНИ ВАС АЛЛАХ!!
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11 час.
radiofree
Deutschen Soldaten grossen kaput!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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9 час.
Юрий анин
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9 час.

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