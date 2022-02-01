НХЛ проведет новые конкурсы мастерства перед "Матчем звезд"

twitter.com/PR_NHLВ «Мастер-шоу» будет два новых конкурса. Discover NHL Fountain Face-Off пройдет во всемирно известных фонтанах «Белладжио», где игрокам предстоит на лодках добраться на плавучий каток и за наименьшее время поразить пять мишеней.