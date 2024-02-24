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Зеленский опубликовал видео про переобучение пилотов ВСУ на F-16 в Дании

Киевский режим под руководством Зеленского сделал ставку на американские истребители F-16, как на чудо-оружие победы, и уже распространил видео подготовки пилотов Вооруженных Сил Украины на территории Дании с глупыми пропагандистскими лозунгами.

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