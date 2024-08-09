Кисида в годовщину бомбардировки Нагасаки вновь обвинил РФ в ядерных угрозах

Политика как она есть

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии в Нагасаки по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки, в очередной раз изложил версию, согласно которой Россия якобы угрожает применением ядерного оружия.