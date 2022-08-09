Русская весна

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Лукашенко назвал «вопрос номер один» для Белоруссии

Лукашенко назвал «вопрос номер один» для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал экономику вопросом номер один для республики. «Если мы не хотим воевать, если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику.

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