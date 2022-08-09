Лукашенко назвал «вопрос номер один» для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал экономику вопросом номер один для республики. «Если мы не хотим воевать, если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику.