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Lemon уходит с рынка Бразилии из-за затрат на криптолицензию

Lemon уходит с рынка Бразилии из-за затрат на криптолицензию

Компания Lemon приняла решение прекратить деятельность в Бразилии и закрыть около 15 000 местных счетов, поскольку новые требования страны к капиталу для получения лицензии на операции с криптовалютой оказались слишком затратными для бизнеса.

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