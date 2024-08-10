В Екатеринбурге бродячие псы набросились на девушку с собачкой

Агрессивных животных в Академическом районе подкармливают жителиВ Академическом районе Екатеринбурга бездомные псы набросилась 9 августа на девушку, которая выгуливала рядом с крупным торговым центром свою маленькую собачку.
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