ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Шестакова
    А кто он такой, этот Мерц, чтобы требовать что-то от нашего президента? Очередной фашистский выкормыш🐽TAZ: в ФРГ возмут...
  • Александр Харченко
    Они как тараканы, тяжело вывести, и идут не на завод работать, а прям в торговлю, это в кровиЖительница Донецк...
  • Evgeni Velesik
    Не может этого быть, его пророчат уже 10-тилетия!США стоят перед л...

Ученые создали уникальную ИИ-модель толщины всех ледников Земли

Группа ученых под руководством Никколо Маффеццоли, исследователя программы Marie Curie из Университета Ка-Фоскари в Венеции и Калифорнийского университета в Ирвайне, разработала первую в мире модель на базе искусственного интеллекта для расчета толщины льда всех глобальных ледников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх