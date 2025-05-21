Ученые создали уникальную ИИ-модель толщины всех ледников Земли

Группа ученых под руководством Никколо Маффеццоли, исследователя программы Marie Curie из Университета Ка-Фоскари в Венеции и Калифорнийского университета в Ирвайне, разработала первую в мире модель на базе искусственного интеллекта для расчета толщины льда всех глобальных ледников.