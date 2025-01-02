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Родри удивился словам Роналду про невручение Винисиусу «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри отреагировал на слова португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что обладателем «Золотого мяча» — 2024 должен был стать вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

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