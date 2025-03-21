В Петербурге перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством своей жене-инвалиду

Он также ударил ее ладонью по затылку и лицу, а затем с силой вытащил из коляски Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии