18.11.2023 в рамках шестого школьного дня учащиеся IX классов ГУО ´Средняя школа № 23 г. Бобруйска´ посетили профориентационное мероприятие в одном из ведущих учреждений Республики Беларусь по подготовке специалистов для автотранспорта филиал БНТУ ´Бобрусйкий государственный автотранспортный колледж´.