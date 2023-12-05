18.11.2023 в рамках шестого школьного дня учащиеся IX классов ГУО ´Средняя школа № 23 г. Бобруйска´ посетили профориентационное мероприятие в одном из ведущих учреждений Республики Беларусь по подготовке специалистов для автотранспорта филиал БНТУ ´Бобрусйкий государственный автотранспортный колледж´.
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