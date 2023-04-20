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«Пушистая грелка» — кошки-целители

«Пушистая грелка» — кошки-целители

Собака находится рядом с человеком так давно, что породы сильно различаются друг от друга, а кошка – намного меньше, поэтому большая часть животных, которые живут рядом с нами, по большому счету, относятся к виду кошка домашняя обыкновенная.

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