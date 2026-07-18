Оползень снес дома на глазах у местных жителей

В Китае мощный оползень сошёл на населённый пункт, разрушив несколько зданий. Очевидцы успели снять момент, когда огромная масса земли и камней стремительно накрыла постройки, а местные жители в панике бросились спасаться.
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