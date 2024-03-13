Путин рассказал о помощи "Вагнеру" от Минобороны России

Минобороны России оказывало поддержку "Вагнеру", но лишь как группе из России и не более того. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии