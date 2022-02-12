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В течение недели под руководством Путина пройдут массовые пуски ракет

В течение недели под руководством Путина пройдут массовые пуски ракет

На фоне обострения отношений между Западом и Москвой, а также не прекращающихся обвинений и угроз в адрес России, в течение ближайшей недели под личным руководством российского лидера Владимира Путина состоятся массовые пуски различных ракет ВС РФ.

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