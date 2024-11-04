Доцент Максимов: перевод таксопарка на автомобили из КНР вызовет рост цен

Внедрение автомобилей из Китая в российские таксопарки в больших объемах может привести к росту цен, поскольку такие машины часто ломаются, а их ремонт занимает много времени и требует финансовых затрат, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры управления инновациями и промышленностью РЭУ им.
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