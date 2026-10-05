Происшествия
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Происшествия

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре следователи задержали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 20 лет назад

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре следователи задержали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 20 лет назад

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в рамках планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет установлено лицо, причастное к убийству жителя округа, совершенному в 2006 году.

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