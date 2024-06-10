Сенатор Джабаров предупредил о готовности России ответить на атаки авиации ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова ответить на удары истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории в глубине страны.
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