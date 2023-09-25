Этой статьёй я открываю рубрику жизненных советов. Это проверенные на моей личной жизненной практике советы о том, что следовало бы делать большинству людей в логике своего повседневного поведения.
Жизненные советы от Лесника
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Карпов Илья
Для данной заметки выбрана очень странная картинка. Может это намек? Говорят, что глядя в глубокий колодец, можно увидеть звезды. Но, очевидно, что животине на картинке это не интересно. Странный совет и вставать рано. "...Наиболее удобные для организма человека режимы сна: 20:00-04:00 или 21:00-05:00". Может надо учитывать время года (может даже фазы Луны и пр.). Может надо ЖИТЬ ПО СОЛНЕЧЧНЫМ ЧАСАМ? Мы должны жить в гармонии с окружающим миром. Понимаю, что это личный рецепт автора. А вот есть и рецепт от ГРЕБЕНЩИКОВА. "Рано с утра, пока темно, Пока темно — пока темно. Рано с утра, пока темно, И мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, Чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими сто грамм И ты достигнешь цели".
Ответить
11 час.
В
Воробей
А я думал, что глядя ИЗ глубокого колодца можно увидеть звёзды.
Ответить
6 час.
Карпов Илья
Да, вы правы. Надо смотреть со дна колодца.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии