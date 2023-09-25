Жизненные советы от Лесника

Карпов Илья

Для данной заметки выбрана очень странная картинка. Может это намек? Говорят, что глядя в глубокий колодец, можно увидеть звезды. Но, очевидно, что животине на картинке это не интересно. Странный совет и вставать рано. "...Наиболее удобные для организма человека режимы сна: 20:00-04:00 или 21:00-05:00". Может надо учитывать время года (может даже фазы Луны и пр.). Может надо ЖИТЬ ПО СОЛНЕЧЧНЫМ ЧАСАМ? Мы должны жить в гармонии с окружающим миром. Понимаю, что это личный рецепт автора. А вот есть и рецепт от ГРЕБЕНЩИКОВА. "Рано с утра, пока темно, Пока темно — пока темно. Рано с утра, пока темно, И мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, Чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими сто грамм И ты достигнешь цели".