Нашла в бабушкином блокноте пожелтевшее стихотворение

Запах старой бумаги невозможно спутать ни с чем. Это сложный, горьковато-сладкий аромат, в котором смешались пыль десятилетий, высохшие чернила, легкая нота ванили, исходящая от разрушающегося лигнина, и что-то неуловимо домашнее.