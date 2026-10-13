Нашла в бабушкином блокноте пожелтевшее стихотворение

Запах старой бумаги невозможно спутать ни с чем. Это сложный, горьковато-сладкий аромат, в котором смешались пыль десятилетий, высохшие чернила, легкая нота ванили, исходящая от разрушающегося лигнина, и что-то неуловимо домашнее.
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