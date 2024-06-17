Интересно, почему ваххабиты так кайфовали в ростовском СИЗО? Почему так вольготно себя чувствовали?

Захват заложников завершился закономерным результатом - уничтожением исламских террористов Ваххабиты в тюрьмах США Ваххабиты в тюрьмах России Захват заложников завершился закономерным результатом - уничтожением исламских террористов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии