Интересно, почему ваххабиты так кайфовали в ростовском СИЗО? Почему так вольготно себя чувствовали?

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Комментарии
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Вадим
У террора нет национальности, но у террористов она есть.
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1 час.
vb
vladibelov belov
Не все мусульмане террористы , но все террористы мусульмане!
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1 час.
Александр Пятнистый
Да что там мелочиться- клеймо каленым железом на лоб и на вечную каторгу на Камчатку или на Соловки
Ответить
2 мин.

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