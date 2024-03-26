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Боррель признал, что гонит украинцев на убой за интересы ЕС и США

Боррель признал, что гонит украинцев на убой за интересы ЕС и США

Помощь Киеву Запад оказывает вовсе не в интересах народа Украины - CNN.Европейский Союз оказывает поддержку Украине вовсе не из-за того, что испытывает какие-то чувства к народу страны, а исключительно потому, что это продиктовано интересами Европы и США.

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