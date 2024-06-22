Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»

На счету Гуниной два золота в командных турнирах и бронза в личном первенстве в рапиде. «Моя бронзовая медаль в личном зачете в рапиде вроде бы меркнет по сравнению с успехами Кати Лагно, у которой два золота (я ее от души поздравляю, как и наших ребят: они менялись местами золото-серебро), но это очень важно для меня и для таких, как я (у меня третья категория инвалидности).
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