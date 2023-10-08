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Виралайф

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«Могущественная» разведка Израиля провалилась по всем направлениям, как и «Железный купол»

«Могущественная» разведка Израиля провалилась по всем направлениям, как и «Железный купол»

Вот кто бы мог подумать, что в день 50-летия начала войны Судного дня [в этот день египетские и сирийские войска атаковали Израиль с целью вернуть утраченные ранее территории] что-то может произойти масштабное.

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