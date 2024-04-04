SUSANIN
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Сбежавших из Ижевска в Адлер влюблённых подростков вернули домой

Сбежавших из Ижевска в Адлер влюблённых подростков вернули домой

Ижевск. Удмуртия. Сбежавшие из Ижевска в Адлер «влюблённые подростки» вернулись домой. Об этом «Сусанину» рассказал 4 апреля руководитель поисково-спасательных отрядов Удмуртии и директор Удмуртского республиканского центра помощи детям Денис Хрусталёв.

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