Посол Толченов призвал Индонезию донести мирную инициативу по Украине до России

Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства. Об этом РИА Новости заявил Сергей Толченов в своем первом интервью после назначения новым послом РФ в Индонезии.
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