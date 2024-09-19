Лавров: Россия полностью готова отстаивать интересы в Арктике

Россия полностью готова отстаивать интересы в Арктике. Об этом в интервью для цикла документально-постановочных фильмов "Советский прорыв" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
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